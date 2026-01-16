スーパースターの発言ひとつで、ときに大企業の株価や市場価値が大いに上下することがある。アルゼンチンでまさにそれが起こったようだ。きっかけは、サッカー界最大のスター、リオネル・メッシの一言。メッシは「ワインをスプライトで割って飲むのが好き」とアルゼンチンのオンデマンドチャンネル『LUZU TV』に語った。この一言で、スプライトを販売するコカ・コーラ社の株価が4.5%上昇し、約130億ドル（約2兆500億円）の成長