◇Uー23アジア杯準々決勝日本―ヨルダン（2026年1月16日ジッダ）準々決勝が行われ、U―23日本代表がヨルダンと対戦。まさかの先制を許すも後半立ち上がりに追いついた。序盤からボールを握り、再三、相手ゴールを脅かすも決めきれず。逆に前半30分、左サイドを突破され、最後は中央で受けたFWアリ・アザイゼに技ありのシュートを決められた。大岩剛監督は後半頭からFW石橋瀬凪（湘南）に代えてFW古谷柊介（東京国際