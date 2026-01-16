６４３４人が犠牲になった阪神大震災は１７日で発生から３１年となる。１６日夕から各地で追悼行事が営まれた。兵庫県伊丹市の昆陽池（こやいけ）公園では、ボランティア団体「ユー・アイ・アソシエーション」が主催する「追悼のつどい」が開かれ、約４００人が震災発生の１２時間前となる午後５時４６分に黙とう。犠牲者数と同じ６４３４本のろうそくをともした。