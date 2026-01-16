「ののちゃん」の愛称で親しまれている歌手の村方乃々佳さん(7歳)の公式インスタグラムが更新され、静岡での思い出を投稿しました。【写真を見る】【 ののちゃん 】静岡での思い出を公開船上でまさかの「カモメアタックを受けるののちゃん」投稿では「〜静岡での思い出〜」と題し、静岡で撮影した写真を掲載。「カモメアタックを受けるののちゃん」と綴られている通り、船上でカモメの翼に当たりそうになっている様子のののちゃ