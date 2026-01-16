横浜市神奈川区の住宅で去年7月、現金およそ700万円が入った金庫が奪われた強盗傷害事件で、指示役の男ら3人が新たに逮捕されました。警察によりますと、逮捕された梅田新大容疑者（24）ら3人は、去年7月、横浜市神奈川区の住宅に侵入し、現金およそ700万円が入った金庫を奪った上、住人の男性（60代）に催涙スプレーのようなものをかけてけがをさせた疑いがもたれています。この事件では、すでに実行役の少年や指示役の男らあわせ