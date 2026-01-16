「お金持ちの家は、きれいでスッキリしている」そんなイメージを持つ人は多いでしょう。たしかに、整った住まいは心に余裕をもたらしてくれます。ただ実際には、モノが多く雑然としていても、しっかり資産を築いている人も存在します。 では、単に家が散らかっている人と、一生貧乏になりやすい人の決定的な違いはどこにあるのでしょうか。今回は「見た目」だけでは分からない、お金と住環境の本当の関係を整理してみましょう。「