スーパーへ行くと、なんでもかんでも値上がりしていますね。物価が上がっているので「金利のつかない預金よりも、貴金属を買っておいた方が安心」という話をよく見聞きするようになりました。「金（ゴールド）が史上最高値！」「インフレ対策に金を！」最近はこういうニュースも目立っていて、「早く買った方がいいのかな？」と悩んでいませんか？ 筆者の元にも「金（ゴールド）を買っておいた方がいいのでしょうか？」という質問