完成・運用開始が間近となった重慶市巫山県の「神女大エスカレーター」を上空から撮影した。中国新聞網が伝えた。縦方向に伸びた都市中軸線「神女大道」に沿うように建設されている。複数のエスカレーターを乗り継ぐ形の縦方向の都市交通幹線で、縦方向の総延長は約905メートルと、重慶の「皇冠大エスカレーター」を上回り、垂直高度差は240メートル余り、80階のビルの高さに相当する。プロジェクト全体にはエスカレーター21基、エ