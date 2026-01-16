「末永くお幸せに」「おめでたいニュース！」「素敵なお知らせ嬉しい」「コメント読んでニヤけちゃった」「コメントかっこいいな」「自分のことのように嬉しい」 ジェフユナイテッド千葉は１月16日、河野貴志の入籍を発表。クラブ公式Xでも公表されると、多くの祝福の声があがった。河野はクラブの公式サイトを通じ、「いつも熱い応援ありがとうございます。私事ではありますが、このたび入籍いたしました」と報告。続け