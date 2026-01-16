北海道・士別警察署は2026年1月16日、士別市武徳町の道道で大型トラックのタイヤが脱落する事故があったと発表しました。この事故によるけが人はいません。16日午後4時ごろ、交差点で信号待ちをしていた大型トラックが発進したところ、助手席側の後輪のタイヤが外れ、目撃していた人が警察に通報しました。警察によりますと、運転手は信号が青に変わり発進した際、急にハンドルをとられ、停止したところタイヤが外れていたことに気