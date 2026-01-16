野球日本代表の強化試合に出場した横浜ＤｅＮＡの牧＝２０２５年１１月、東京ドームワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で２連覇を目指す野球日本代表の井端弘和監督が１６日、出場メンバーを追加発表し、プロ野球横浜ＤｅＮＡの牧秀悟内野手ら１１人が選ばれた。牧は２大会連続の出場となる。ＷＢＣは３月５日に開幕し、日本は東京ドームで行われる１次リーグＣ組で同６日に台湾との初戦を迎える。