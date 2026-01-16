ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が１６日、残留を決断した東浜巨投手（３５）から連絡を受けたことを明かした。筑後市内のファーム施設を視察した指揮官。他球団でのプレーを模索しながら、残留を決断した右腕から連絡があったといい「おとといに電話がかかってきて『残ることにしました』と。（有原が抜けた）１８０イニングを埋めないといけない中で、十分にチャンスはあるし『もう一回そこで勝ち取ってくれ』という話