中国の習近平国家主席とカナダのカーニー首相が16日、北京で会談し、悪化していた両国関係を改善する方向を確認しました。中国外務省によりますと、会談の中で習主席は「健全で安定的な関係の発展は両国の利益だ」と指摘した上で、「新型の戦略的パートナーシップ関係を推し進めていきたい」と述べました。また、習主席は「中国の高度な発展と開放政策は今後も続き、両国の協力に新たなチャンスを与える」と強調しました。これに対