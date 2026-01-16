グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が16日までにインスタグラムを更新。旅行中のショットを公開した。高橋は「脚トレ頑張ったあとの旅行は格別終わったら旅行が今日の原動力でした筋トレも旅行もどっちも私のご褒美」と、めがねにボディーラインも浮き上がるニット姿で旅行に向かう様子をつづった。フォロワーからは「ご褒美あると頑張れますよね」「このボリュームが！」「たまらないボリューム」「ダイナマイトセクシー