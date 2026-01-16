30歳までに結婚して出産。「思い描いていた大人」になるはずだったのに…▶▶この作品を最初から読む安定した地元の企業で働く29歳のハル子。同じ会社で働く5年来の恋人・健太と30歳までに結婚して、子どもを産んで…という思い描いた人生を歩むはずでしたが――。結婚を目前にして健太が口にしたのは、「恋に、落ちたんだ」という衝撃的な言葉でした。しかも、その相手は同じ社内のハル子の後輩。婚約は破談となったう