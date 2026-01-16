高市首相は１６日、イタリアのメローニ首相と首相官邸で会談し、経済安全保障分野での連携強化などを柱とした共同声明を発表した。共同声明では、覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、経済的威圧や輸出規制に対する「深刻な懸念」を共有したことを明記した。重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に協力して取り組むことも盛り込んだ。両氏は日伊両国で初の女性首相で、対面での２国間会談に臨む