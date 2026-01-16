三塁手として出場し、好守を見せた横浜ＤｅＮＡの筒香＝２０２５年９月、横浜横浜ＤｅＮＡは１６日、筒香嘉智外野手（３４）の守備位置を内野手に登録変更すると発表した。筒香が内野手登録するのは２０１４年以来、１２年ぶり。プロ入り後は外野を守ることが多かったが、昨季は宮崎が故障し、９月以降は三塁に定着。軽快なフィールディングと安定感のある送球を見せた。相川亮二監督は、起用法について「三塁も、一塁もやっ