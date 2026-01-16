鈴木福が主演する内藤瑛亮監督の最新作『ヒグマ!!』より、シークレットキャストとしてはんにゃ.金田哲の出演が発表された。併せて、メイキング動画＆場面写真が解禁された。【動画】はんにゃ.金田哲が闇バイトの首謀者役で出演映画『ヒグマ!!』メイキング映像本作は、使い捨て闇バイトの若者たちが最強ヒグマと対峙するアドベンチャーバトル。鈴木福が主演を務め、『ミスミソウ』や『許された子どもたち』などで、10代の子ど