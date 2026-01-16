長さを大きく変えなくても、印象をアップデートしやすいのが「レイヤーカット」の魅力。結んだときも下ろしたときもサマになり、動きや軽さが自然に出るため、大人世代からの支持も高まっています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、長め派でも取り入れやすいレイヤーカットを取り入れた旬のスタイルをお届け。 くすみブラウンの柔らかレイヤーミディ トップは毛束を内側へ揺らすよ