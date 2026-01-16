あたらよは、1月9日より放送スタートしたTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』のオープニングテーマである「ハク」のMVを公開した。本楽曲は、高難易度のゲームに挑む世界観を表現したアップナンバーで、アニメとマッチするスピード感溢れるアグレッシブなトラックをひとみ（Vo）の澄み渡った声で彩った楽曲だという。公開されたMVは、まるでゲームの世界に飛び込んだかのような、ハイス