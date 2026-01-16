ＢＩＧＢＡＮＧのＤ‐ＬＩＴＥが１６日、公式サイトで喉の治療により３月に予定していた東京公演を中止すると発表した。Ｄ‐ＬＩＴＥは「医師より喉の回復を最優先にするよう診断されたことを受けて２月初旬より集中治療と回復に努めるため、Ａｓｕｅアリーナ大阪（大阪）公演を最後に、本ツアーを締めくくることとなりました。そのため、２０２６年３月に予定しておりました、有明アリーナ（東京）公演は中止とさせていただ