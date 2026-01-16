昨年放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で柳井嵩（北村匠海）の幼少役を演じた人気子役・木村優来（きむら・ゆら、９歳）が、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で池松壮亮演じる藤吉郎の幼少役で出演することが１６日までに分かった。１８日の第３話に登場するという。木村の公式サイトやインスタグラムでも発表された。ファンからは「朝ドラに続き大河ドラマなんて凄すぎる」「朝ドラに引き続き、大河とは…最高の年