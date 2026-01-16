1月16日、池田エライザがInstagramを更新した。【写真】「可愛さ倍増」と反響の自撮りSHOTを公開池田は、自身のInstagramアカウントにて、同日放送スタートのTBS系ドラマ『DREAM STAGE』の第1話を告知しつつ、「私たちの、そして観てくださる皆様との物語が始まりますね」「皆様、よろしくお願いします！」とコメント。あわせて、マフラーに顔を埋めた自撮りのアップSHOTなどを公開した。この投稿に対し、ファンからは、「めっちゃ