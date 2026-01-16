【ニューデリー＝栗山紘尚】茂木外相は１６日、訪問先のインドの首都ニューデリーで、スブラマニヤム・ジャイシャンカル外相と会談し、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の実現に向け、日米豪印４か国の枠組み「クアッド」で協力することが重要との認識で一致した。経済的威圧を繰り返す中国を念頭に、「地域における威圧的措置への懸念」も共有した。会談では、人工知能（ＡＩ）分野での協力を進める政府当局間の「