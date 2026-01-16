「ゾンビたばこ」と呼ばれる違法薬物を密輸した疑いで、指示役の男が逮捕されました。宮内勝幸容疑者は去年11月、指定薬物の「エトミデート」およそ2キロをタイから密輸した疑いが持たれています。荷物の受け取り役の男が「宮内容疑者に頼まれた」と話したことなどから、関与が浮上しました。宮内容疑者は、「荷物に違法な薬物が入っていることは知りませんでした」と容疑を否認しているということです。去年9月以降、東京都や千葉