２月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねたスロープスタイル（ＳＳ）の第２戦がスイス・ラークスで開幕し、女子予選に臨んだ岩渕麗楽（バートン）と鈴木萌々（キララクエスト）の２人が、ビッグエア（ＢＡ）とＳＳの五輪代表入りを確実にした。既に確実にしている村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）に続き、全日本スキー連盟が定める基準を満たした。日本は五輪出場枠で最大４枠