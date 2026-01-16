落語家・三遊亭好楽と弟子・錦笑亭満堂が１６日、東京・池袋シアターグリーンで舞台「ウチの師匠がつまらない」（２５日まで、同所）の取材会を行った。好楽一門に入門した満堂が、人間味あふれる好楽、おかみさん、兄弟子らのサポートを受けながら真打ちに昇進するまでの歩みを描いたエッセー集の舞台化。満堂役を渡辺裕太が、好楽役を佐藤正宏が演じる。満堂と好楽は舞台に出演しないが、満堂はプロデューサーに名を連ね、好