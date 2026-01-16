高知県の宿毛消防署の20代の男性消防士が酒を飲んで車を運転したとして警察の捜査を受けていることがわかりました。酒気帯び運転の疑いで警察の捜査を受けているのは宿毛消防署の20代の男性消防士です。幡多西部消防組合消防本部によりますと1月13日の午前10時30分ごろ、高知市の交差点で青信号になっても発進しない車が見つかり警察官が車内を確認。車に乗っていた男性消防士の呼気から基準値を超えるアルコールが検出され