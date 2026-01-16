お笑いタレント・古坂大魔王（52）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。最近のXについて思うことをつづった。古坂は「…なんかここ元Twitterが……アウトロー達の小遣い稼ぎ板…みたいになってるなぁ」とポツリ。「これが時代なのか？ここを仕切ってるボスの資産を見て驚きそう思った」と投稿していた。なお、Xを率いる実業家イーロン・マスク氏の資産は約7490億ドル（約118兆円）とされている。