環境省と長崎県、対馬市は１５日、「ツシマヤマネコ交通事故非常事態宣言」を出した。車に絡むヤマネコの交通事故が急増しているため、市内外に周知し、「人にもヤマネコにも優しい」安全運転を一層心がけてもらうことにした。同省対馬野生生物保護センターによると、今年度、交通事故に遭ったとみられるヤマネコは昨年１２月２７日現在で１０件。うち９匹が死んだ。２０１２年度の１５件（うち１３匹死亡）、１５年度の１３件