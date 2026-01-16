みなさんは冬に恐れていることってありますか？肌の乾燥、静電気、大雪などが思い浮かびますが、私の場合は感染症！3人の子どもが次々とかかっていくのが、何より怖いんです。しかし今シーズンも避けられず……子どもたちがインフルエンザになってしまいました。そんなとき旦那や義母が助けてくれたらありがたいですよね。サポートは期待できなくても、看病にあたるママを思いやる、せめて邪魔をしないってすごく大切なことだ