Bリーグを代表するバスケットのスター選手が集結。 長崎は3日間、オールスタームード一色となります。 『りそなグループ Bリーグオールスター 2026』が16日、長崎で開幕しました。 長崎市で開幕したバスケットボールの祭典『りそなグループ Bリーグオールスター 2026』。 アリーナでの3日間開催は、長崎が史上初となり