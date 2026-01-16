【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『【推しの子】』第3期の第一話の挿入歌である「Bのリベンジ」が収録されたTVアニメ「【推しの子】」キャラクターソングCD Vol.5がCDリリース決定！CDリリースに先駆けて、「Bのリベンジ」の先行配信がスタートした。「Bのリベンジ」は、第1期の劇中歌である「サインはB」で作詞・作曲を務めた大石昌良が担当しており、これまでのB小町とは違う一面を感じられる楽曲となっている。