けさ鹿児島市は【霧】に包まれる 今日の鹿児島県は、朝に「濃霧注意報」が発表される地域があるなど、「霧」が発生した地域がありました。【霧】が発生した原因は・・・ 雨上がりで湿度が高く、空気中に「水蒸気」が多かったことに加え、朝の放射冷却が加わって、気温が下ったため「霧」が発生しました。【霧】のギャラリー（写真集） まずは、霧に包まれた鹿児島空港。幸いに航空機の運航に問題はありませんでした。 M