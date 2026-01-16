【モデルプレス＝2026/01/16】MBS／TBSドラマイズム『マトリと狂犬』（20日スタート／MBS：毎週火曜深夜0時59分〜、TBS：毎週火曜深夜1時28分〜）1＆2話先行上映＆トークイベントが16日に都内で行われ、主演を務める西畑大吾（なにわ男子）をはじめ、細田善彦、向井理、品川ヒロシ監督が登壇。向井の“本読み”に現場が騒然としたエピソードが明かされた。【写真】西畑大吾、向井理から“壁ドン”◆向井理の“本読み”に現場騒然