秋田朝日放送 衆議院の解散、総選挙に向けて立憲民主党と公明党が新党を結成することを正式に発表しました。県内では「勝つために必要」「重く受け止める」といった声が聞かれました。 立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は新党の名前を「中道改革連合」と発表しました。自民・維新の連立政権の保守路線に対して中道の対立軸を打ち出した形です。解散総選挙に向けて各党が準備を加速させる中、四半世紀に渡って自民党