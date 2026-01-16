冷めてもおいしい「照り焼きチキン」の作り方 お弁当おかずを作るときに考えることと言えば、冷めてもおいしく食べられることですよね。今日は、冷めてもおいしい「照り焼きチキン」の作り方をご紹介します。 鶏もも肉を用意 鶏もも肉は黄色い脂肪や筋を取り除き、まんべんなくフォークで穴をあけておきます。 片栗粉をつける 全体に片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶしておくことで、皮がパリパリに仕上がり、タレも絡みやす