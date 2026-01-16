別府警察署 大分県別府市で2025年12月、2人の70代の女性が、相次いで警察官をかたる特殊詐欺の被害に遭っていたことがわかりました。被害額の合計は1150万円を超えています。 警察によりますと2025年12月11日、70代の女性の自宅の固定電話に厚生労働省の職員を名乗る男から連絡が入りました。そして、「あなたの保険証が医療機関で不正使用されています。電話機の1番を押すと兵庫県警察につながります」などと言われ、女性