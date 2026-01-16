離婚して夫の実家でお義母さんと暮らしているシングルマザーの夏美さん。夏美さんの娘の有紗ちゃんは真面目な優等生で、うちの娘の葵とも仲良しなんですが…。私は夏美さんのことが…ちょっと苦手なのです。「大人としてどうなの？」という言動が多いのに、夫も義母もそれを当たり前のように注意しないのです。甘すぎます。夏美さんは週3でパートをしているとはいえ、美容医療も推し活も…と、かなり贅沢な生活をしているみたいだ