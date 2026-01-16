◇Uー23アジア杯準々決勝日本―ヨルダン（2026年1月16日ジッダ）準々決勝が行われ、U―23日本代表がヨルダンと対戦。まさかの先制を許した。序盤からボールを握り、再三、相手ゴールを脅かすも決めきれず。逆に前半30分、左サイドをえぐられ、最後は中央で受けたFWアリ・アザイゼに技ありのシュートを決められた。大岩剛監督が率いる日本は、28年ロサンゼルス五輪を目指す05年以降生まれの選手で構成。グループステ