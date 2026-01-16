ESA（ヨーロッパ宇宙機関）は2026年1月7日、火星探査機「マーズ・エクスプレス（Mars Express）」が火星の赤道付近で風が生み出した印象的な地形を捉えたと紹介しました。砂粒を巻き上げる風がサンドブラストのように地表を削り、長大な溝と尾根の列を彫刻のように刻み込んでいます。【▲ 火星のエウメニデス・ドルサムの北部に広がるヤルダン地形（Credit: ESA/DLR/FU Berlin）】火星の風が生み出す「ヤルダン」地形画像に写って