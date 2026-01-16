熊本市内の商業施設で少年に暴行を加えてけがを負わせたとして、熊本県警は１６日、県内の男子中学生（１５）を傷害容疑で逮捕した。捜査関係者によると、逮捕された中学生が少年に暴行を加える様子を撮影した動画がＳＮＳで投稿・拡散されていた。発表によると、中学生は今月６日午後６〜７時頃、同市内の商業施設で県内の少年（１０歳代）の顔を蹴ったり、首を絞めたりして、頭部打撲や顔に擦り傷を負わせた疑い。「腹が立っ