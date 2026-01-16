立憲民主党・野田佳彦代表と公明党・斉藤鉄夫代表が１６日に会見し、新党「中道改革連合」を立ち上げることを発表した。「生活者の生活を第一に考える生活者ファースト」「日本の平和を守る」を軸とすることを説明。自民党の穏健保守勢力との連携について質問されると、野田氏は「穏健な保守の人たちを含め、呼びかけ自体は色んな所に声をかけ続けて、大きな塊にしていきたい」と述べた。両代表は先立って１５日に出演した