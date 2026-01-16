食品スーパー「サミット」は、お得なチラシを公開しています。2026年1月17日〜19日を対象としたチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。ジャンボむしケーキは96円にまずは、日替わり特売をチェック。17日〜18日（土日）の注目商品は、北海道産「北のうまみ牛かたロース肉」各種です。レジにて店頭表示価格の"半額"になります。また、木村屋の「ジャンボむしケーキ プレーン」は96円に。おやつにもぴったりです。19日