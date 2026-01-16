県は16日、柏崎刈羽原発で原子力災害が起きた想定で、雪を採取して放射線量を計る訓練を行いました。積雪のある冬に行うのは初めてです。柏崎市の放射線監視センターで始まった緊急時モニタリング訓練。柏崎市などで震度6強の地震が起き、柏崎刈羽原発で原子力災害が起きた想定で行われました。原子力災害が起きた際、原発からおおむね半径5キロ圏内のPAZの住民は放射性物質が放出される前に避難。30キロ圏内のUPZでは屋内退