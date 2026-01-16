東北の課題解決と持続的な事業拡大を目指す女性起業家たちのビジネスプラン発表会が26日に仙台市で開かれます。秋田市の大学内で、放課後児童クラブを運営している女性も登壇します。 東北経済産業局が主催する、女性起業家の成長を支援するプロジェクトの一環として開かれるビジネスプラン発表会。このプロジェクトは、地域と共生し、持続的な成長を目指す起業家を輩出することを目指して去年から活動が始まりました。東北6県