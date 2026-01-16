（嘉義中央社）南部・嘉義などを走る阿里山林業鉄路（阿里山鉄道）を運営する農業部（農業省）林業・自然保育署阿里山林業鉄路・文化資産管理処は16日、静岡県の大井川鉄道との姉妹提携締結から40周年となるのを記念し、大井川鉄道井川線の車両デザインをモチーフにした特別ラッピング列車を23日から運行すると発表した。同管理処によると、阿里山鉄道は1986年1月25日、海外の鉄道事業者とは初めてとなる姉妹鉄道提携を大井川鉄道