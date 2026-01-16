オランダ王立サッカー協会（KNVB）は16日、ルート・ファン・ニステルローイ氏が同国代表のアシスタントコーチに就任することを発表した。任期は2月1日からとなる。オランダ代表はFIFAワールドカップ26欧州予選を6勝2分けで走り抜け、本大会出場が決定。本大会ではグループFに入り、初戦で日本代表と対戦する。開幕まで半年を切るなか、KNVBはオランダ代表のアシスタントコーチとして、ファン・ニステルローイ氏の入閣を