V・ファーレン長崎は16日、デンマークのラナースFCに所属するFWノーマン・キャンベルが完全移籍で加入することを発表した。ジャマイカのキングストン出身のノーマン・キャンベルは現在26歳。母国のジャマイカでキャリアをスタートさせると、セルビアで長らくプレー。2024年7月からラナースでプレーしていた。右ウイングを主戦場としながらも、左ウイングやセンターフォワードとしてもプレー。ラナースでは公式戦46試合に出場