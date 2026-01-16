いわきFCは16日、神村学園高等部に所属するMF荒木仁翔の加入内定を発表した。契約期間は2029年6月30日までの3年半となり、背番号は「16」に決定。17日からチームに合流するとのことだ。荒木は2007年8月2日の現在18歳。宮崎県出身で、ソレッソ熊本から神村学園高等部に入学。令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（インターハイ）では5試合に出場しチームの優勝に貢献すると、今冬行われた第104回全国高校サッ